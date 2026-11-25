Междурченцы просят построить им нормальный мост вместо понтонного, который мощно порвало несколько дней назад льдом. Однако ответ властей задушил всякую надежду.
Жители Междуреченска всё ещё надеются на новый, капитальный мост через Томь в посёлку Майзас, о чём они снова заговорили в чате губернатора Ильи Середюка.
– А как насчёт моста в Междуреченске, до Майзаса? – спросила подписчица.
Тема снова обострилась после эпичного разрушения понтонного моста утром 23 ноября: шугоход разорвал конструкцию, переправу полностью закрыли для проезда. Соединить элементы обратно не получилось из-за стихии.
Из ответа администрации муниципалитета стало ясно, что страдать с понтоном придётся и дальше, так как автодорожный мост – это сложный проект, а денег нет.
– В связи с дефицитом бюджета <...> в сводном перечне МКУ "УКС" на 2026–2028 годы бюджетные ассигнования на выполнение работ по данному объекту отсутствуют. Таким образом, в настоящее время реализация предложения не представляется возможной, – сказали в администрации.
Дефицит бюджета округа на 2026 год, указано на сайте местного совета нардепов, составляет 372 млн рублей. Предварительно на 2027-й – 332 млн рублей.
Два года назад междуреченские власти говорили, что такой мост можно построить на федеральные деньги в составе межрегиональной автомобильной дороги Абакан – Большой Ортон – Таштагол с подъездом к Междуреченску. Однако в июне этого года оказалось, что сроки начала строительства неизвестны даже примерные.