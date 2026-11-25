Жители Междуреченска всё ещё надеются на новый, капитальный мост через Томь в посёлку Майзас, о чём они снова заговорили в чате губернатора Ильи Середюка.

– А как насчёт моста в Междуреченске, до Майзаса? – спросила подписчица.

Тема снова обострилась после эпичного разрушения понтонного моста утром 23 ноября: шугоход разорвал конструкцию, переправу полностью закрыли для проезда. Соединить элементы обратно не получилось из-за стихии.

Из ответа администрации муниципалитета стало ясно, что страдать с понтоном придётся и дальше, так как автодорожный мост – это сложный проект, а денег нет.

– В связи с дефицитом бюджета <...> в сводном перечне МКУ "УКС" на 2026–2028 годы бюджетные ассигнования на выполнение работ по данному объекту отсутствуют. Таким образом, в настоящее время реализация предложения не представляется возможной, – сказали в администрации.

Дефицит бюджета округа на 2026 год, указано на сайте местного совета нардепов, составляет 372 млн рублей. Предварительно на 2027-й – 332 млн рублей.

Два года назад междуреченские власти говорили, что такой мост можно построить на федеральные деньги в составе межрегиональной автомобильной дороги Абакан – Большой Ортон – Таштагол с подъездом к Междуреченску. Однако в июне этого года оказалось, что сроки начала строительства неизвестны даже примерные.