Плата за вывоз мусора не означает, что в контейнеры во дворе можно отправлять что угодно. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал юрист Александр Манько.

– Многие думают: плачу за вывоз мусора – значит, могу выбросить туда все. Но закон так не работает. Обычные отходы и мусор от текущего ремонта, например старые обои или линолеум, относятся к коммунальным отходам, – объяснил Манько.

Если же вещь слишком большая и в контейнер не влезает, её следует оставить на специально отведённой площадке для крупногабаритного мусора, добавил юрист.

Также в придомовые контейнеры нельзя отправлять обломки кирпича, бетон и арматуру. Чтобы избавиться от них, придётся отдельно заказать и оплатить вывоз. Несоблюдение правил обращения с отходами может обернуться для граждан штрафом от 2 до 3 тысяч рублей.