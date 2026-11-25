За прошедшую неделю Кузбасс потрясли трагические новости с рабочих мест. С 18 по 25 ноября инспекция труда зафиксировала сразу пять смертельных случаев.

Как рассказал замруководителя инспекции труда Кузбасса Валерий Бучнев, четверо мужчин в возрасте от 42 до 57 лет умерли внезапно из-за общих заболеваний сердца или сосудов прямо во время работы.

– Один человек погиб в результате падения с высоты третьего этажа при ремонте оконных проёмов школы, – отметил Валерий Бучнев.

Инспекторы подчёркивают: расследованию подлежат абсолютно все случаи смерти на рабочем месте, даже если человек умер от инфаркта. Важно выяснить, не спровоцировали ли условия труда обострение болезни.

Статистика трудовой инспекции показывает, что ситуация с безопасностью в регионе напряженная. Ранее VSE42.RU сообщал, что за октябрь на рабочих местах погибло 11 человек.