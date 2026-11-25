Как сообщили в полиции Югры, незаконной схемой 63-летний житель Нефтеюганска занимался с 2024 по 2026 год. За это время он оформил миграционный учёт для 15 выходцев из Средней Азии, а также зарегистрировал по своему адресу четверых граждан России.

При этом предоставлять жильё новым "жильцам" пенсионер не собирался. Полицейские установили, что никто из зарегистрированных в квартире не появлялся и фактически там не проживал.

По выявленным фактам дознаватели возбудили 15 уголовных дел. Во время расследования мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей. Всех иностранных граждан уже сняли с миграционного учёта, пишет Ugra-news.ru.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кузбассе нелегальных мигрантов нашли среди скота.