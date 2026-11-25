Искусственные елки, покрытые блестками и декоративным напылением, представляют наибольшую угрозу для питомцев. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков. Он объяснил, что такие деревья могут быть пропитаны химическими составами, которые выделяют токсины, если животное случайно проглотит их части.

– Наибольшую опасность будут представлять елки, которые уже обработаны блестками, искусственным снегом и так далее. Это дополнительная химия. Чем разноцветнее елка, необычней, с большим количеством напылений, искусственного снега или со встроенными гирляндами, тем большую опасность для питомцев она представляет при случайном проглатывании, – сказал медик.

Ветеринар также пояснил, что чаще других украшения и хвою глотают кошки: строение челюсти мешает им выплюнуть предмет, оказавшийся во рту. В результате может развиться тяжелая кишечная непроходимость, при которой нужна срочная операция. Но по внешним признакам ее легко принять за обычное отравление: питомец отказывается от еды, становится вялым, его тошнит. Хозяева за праздничным столом могут решить, что кот всего лишь полакомился салатом, и откладывают визит к ветеринару, теряя драгоценное время.