Сегодня утром под Кемеровом произошло серьезное ДТП. На Северо-западном обходе города, на 37-м километре трассы, перевернулся трактор марки "Рустрак".

По данным ГИБДД Кузбасса, авария случилась около 08:30 утра. Предварительно установлено, что 44-летний водитель не рассчитал скорость движения. Из-за сложных погодных условий и скользкой дороги он не справился с управлением тяжелой техникой. Трактор вынесло за пределы проезжей части, где он совершил съезд в кювет и опрокинулся.

– В результате автоаварии водитель получил травмы различной степени тяжести, – отметили в Госавтоинспекции Кузбасса.

На место оперативно прибыли медики – бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали происшествия и проводят проверку.

Трагедия под Кемеровом – очередное звено в печальной цепи дорожных происшествий. Ранее VSE42.RU сообщал, что на трассе лихач вылетел на встречку и устроил смертельное ДТП с участием фуры.