Власти Краснодарского края и Республики Крым разработали новую схему пассажирских перевозок между регионами. Она позволит сохранить транспортное сообщение на время ограничений автомобильного движения по Крымскому мосту, пишет "КП"-Кубань".

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, поезда продолжают курсировать в штатном режиме.

– Основным перевозчиком на этом направлении выступает компания "Гранд Сервис Экспресс" с поездами под брендом "Таврия", – отметили в Оперштабе Кубани.

Для пассажиров предусмотрели несколько вариантов поездки в зависимости от конечного пункта назначения. Тем, кто приобрёл билеты до Симферополя, Севастополя, Владиславовки или Семи Колодезей, не нужно отдельно покупать билеты на автобус: поездка будет организована по единому билету.

Если же пассажир направляется в Керчь, ему потребуется самостоятельно приобрести билет на автобус.

Расписание автобусных рейсов согласовали с графиком движения поездов, чтобы сократить время ожидания. Кроме того, на участках Анапа – Керчь и Тамань – Керчь задействовали пригородные поезда Южной пригородной пассажирской компании. Аналогичная схема предусмотрена и для поездок в обратном направлении.

Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту ограничили после атак беспилотников 16, 17 и 19 ноября. В результате были повреждены балка пролёта и арка автомобильной части сооружения. Сквозной проезд для машин закрыли до завершения восстановительных работ.