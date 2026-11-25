Невскрытые консервы, приготовленные для праздничных салатов и закусок, лучше оставить вне холодильника: от сырости металлические банки могут покрыться ржавчиной и утратить герметичность. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказала врач-диетолог Дарья Русакова. Как предупредила специалист, последствия могут быть серьёзными – вплоть до смертельно опасного ботулизма.

– Закрытые консервы в холодильнике хранить не стоит: влажность и конденсат могут вызвать ржавчину, разгерметизацию банок, а заморозка у задней стенки может привести к вздутию банки. Поэтому лучше подойдет сухая кладовка или шкаф с температурой до плюс 25 градусов, не выше, – пояснила Русакова.

Диетолог рассказала, что коррозия оставляет в металле крошечные отверстия, через которые внутрь проникают бактерии. В кислой заливке при этом могут образовываться газы, из-за которых возникает бомбаж – вздутие банки.

Русакова подчеркнула, что главная опасность – ботулизм. Без доступа кислорода может активизироваться клостридиум ботулинум. Её токсин смертельно опасен, хотя ни вкус, ни запах еды от него не меняются. Так что содержимое ржавой, вздутой или помятой банки есть нельзя.