В Кузбассе раскрыта коррупционная схема внутри системы МВД. Следователи предъявили обвинение двоим бывшим сотрудникам уголовного розыска – теперь им грозит тюремный срок за получение взятки группой лиц.

Как сообщает полиция и Следком Кузбасса, в июле 2026 года бывшие оперативники через посредника получили деньги от заинтересованного лица. Взамен они незаконно передали ему секретную информацию о транспортных средствах, которую добыли, используя базы данных МВД.

Преступление вскрылось благодаря работе Управления собственной безопасности ГУ МВД по Кемеровской области. Оперативники УСБ провели проверку, собрали доказательства и передали материалы следователям Следственного комитета.

– По результатам служебной проверки оба сотрудника уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Суд уже отправил обоих бывших полицейских под стражу. Сейчас следствие выясняет, не сливали ли они секретные данные раньше и кто именно выступал заказчиком этой информации. Действия посредника и того, кто платил деньги, также проверят на причастность к коррупции.