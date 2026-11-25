Смертельная авария произошла днём 24 ноября на 27-м километре трассы Минусинск – Новосёлово в Красноярском крае.

По предварительной версии Госавтоинспекции, 54-летняя водитель Toyota не справилась с управлением. Иномарку вынесло на встречную полосу, где она сначала задела мостовое ограждение, а затем столкнулась с передвижным флюорографом.

От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. Водитель специализированного транспорта не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, пишет "КП-Красноярск".

Водителей призывают по возможности отказаться от загородных поездок: на дорогах Красноярского края из-за дождя и гололедицы сложилась опасная обстановка.

Напомним, ранее около Кемерова лихач устроил смертельное ДТП с фурой. Правоохранители раскрыли, сколько аварий произошло в областном центре Кузбасса с начала дня.