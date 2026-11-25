Судя по данным сервиса Time-in, сегодня, 25 ноября, магнитосфера еще относительно спокойна: в первой половине дня ожидаются небольшие возмущения, а после 15:00 начнется слабая геомагнитная буря. Однако уже завтра, 26 ноября, ситуация заметно ухудшится.



В четверг, 26 ноября, с полуночи и до полудня будет держаться слабая буря, а после 15:00 она перерастет в умеренную. Самым неспокойным днем станет пятница, 27 ноября: в течение всех суток прогнозируется умеренная геомагнитная буря.



В субботу, 28 ноября, возмущения продолжатся: ночью и утром ожидается умеренная буря, которая после 15:00 ослабнет. В воскресенье, 29 ноября, магнитосфера начнет успокаиваться – днем буря сменится небольшими возмущениями.



В такие периоды метеозависимым людям рекомендуется внимательнее следить за самочувствием, избегать чрезмерных нагрузок и стрессов, а также пить больше воды.