Чем меньше мощность гирлянды, тем ниже риск пожара из-за короткого замыкания, рассказал NEWS.ru Денис Ковалев, старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения. Еще одно его правило: если за украшением некому присмотреть, вилку лучше вынуть из розетки.

– Чтобы праздник прошел без происшествий, покупайте только те гирлянды, которые прошли заводскую сертификацию по пожарной безопасности. Перед покупкой и использованием обязательно проверьте состояние электропроводки, обратив особое внимание на изоляцию и соединение проводов. Желательно не использовать одновременно более трех устройств. Отдавайте предпочтение менее мощным вариантам, так как они создают меньшую нагрузку и сокращают риск возгорания, – сказал эксперт.

Заметили неполадки с проводкой во время праздников – сразу вынимайте вилку из розетки. Даже если отлучаетесь всего на несколько минут, выключайте гирлянду из сети, порекомендовал Ковалев.

Для фасада дома или елки во дворе преподаватель советует брать гирлянды, рассчитанные на улицу. Он объяснил, что украшения для помещений к таким условиям не приспособлены: влага может повредить проводку и привести к короткому замыканию. По той же причине, подчеркнул эксперт, удлинителям для домашнего использования на улице тоже не место.