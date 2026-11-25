По информации Госавтоинспекции Кемерова, которую ведомство предоставило редакции VSE42.Ru, за утро в областном центре зафиксировали 10 дорожно-транспортных происшествий. В ГИБДД подчеркнули, что этот показатель не превышает привычный уровень – по сравнению с другими днями число ДТП не выросло.

При этом стоит учитывать погодные условия: сегодня на Кемерово внезапно обрушился снег, хотя еще вчера в городе шел дождь. Резкая смена погоды привела к образованию снежной "катушки" на дорогах, что могло спровоцировать дополнительные риски для водителей.

Напомним, ранее мы писали о том, что минувшим утром недалеко от Кемерова произошло смертельное ДТП, причём погиб водитель, который ничего не нарушал, а лихач выжил.

Кроме того, стало известно, что ужасающая буря несётся на Кузбасс.