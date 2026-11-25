Обычная усталость обернулась для молодой девушки тяжёлым испытанием: врачи долго не могли установить причину ухудшения её состояния. В итоге 23-летняя ростовчанка оказалась в реанимации с редким аутоиммунным заболеванием. Подробности этой истории рассказывает "КП-Ростов-на-Дону".

Сначала медики связывали постоянную усталость пациентки с переутомлением и вегетососудистой дистонией с невротическим синдромом. Назначенное лечение не помогало, а самочувствие девушки продолжало ухудшаться. Со временем у неё настолько ослабли руки и ноги, что стало трудно нормально двигаться.

В Центральную городскую больницу имени Н. А. Семашко ростовчанка поступила уже в критическом состоянии. У неё нарушилось сознание и появились серьёзные проблемы с дыханием. Врачи обнаружили двустороннюю пневмонию, для поддержания дыхания пациентку подключили к аппарату ИВЛ.

– После проведения необходимых исследований был поставлен диагноз миастения. Это редкое аутоиммунное заболевание, которое встречается в 10-24 случаях на 100 тысяч населения, чаще у молодых женщин, – рассказали врачи.

Как объяснили медики, при миастении нарушается передача нервных импульсов к мышцам. Из-за этого человеку становится трудно выполнять даже привычные действия, а при поражении дыхательной мышцы возникает угроза жизни. В случае ростовчанки болезнь привела к тяжёлым нарушениям дыхания и развитию пневмонии.

Лечение осложнялось тем, что некоторые препараты, применяемые при пневмонии, способны ухудшить состояние пациентов с миастенией. При этом и терапию самого аутоиммунного заболевания приходилось подбирать с учётом тяжёлого воспаления лёгких.

В реанимации девушка провела почти месяц. Ей провели трахеотомию, чтобы обеспечить дыхание через специальную трубку. Врачи подобрали комплексную терапию против пневмонии и провели пульс-терапию, которая помогла остановить миастенический криз.

Постепенно состояние пациентки улучшилось: она смогла дышать самостоятельно через трахеостому. Вскоре девушку выписали домой в удовлетворительном состоянии.

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