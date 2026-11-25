Водителя и пассажирку одной из машин спасателям пришлось вытаскивать из салона, сообщает КП-Новосибирск. Всех доставили в больницу.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло у дома на улице Речкуновской, 15. Девушка 2008 года рождения за рулём "Фольксвагена" ехала со стороны Большевистской в направлении Лесосечной и врезалась в "Тойоту Функарго", стоявшую на развороте.

После удара "Тойота" столкнулась с "Рено Сандеро", "Рено" – с "Тойотой Марк II" под управлением мужчины 2000 года рождения, последним в цепочке оказался "СсангЙонг", за рулём которого была женщина 1983 года рождения.

Пострадали водитель и пассажир "Фольксвагена", водитель и двое пассажиров "Тойоты Функарго", а также водитель "Рено Сандеро"; их личности устанавливаются. На месте работали спасатели МЧС и муниципальной аварийно-спасательной службы – они помогли выбраться зажатым в салоне водителю и пассажирке.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства и причины аварии, а также принимает меры, чтобы ликвидировать затор в районе ДТП.