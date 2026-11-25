Памятник кузбассовцам, погибшим в конфликте с китайской армией на острове Даманский, будет открыт в декабре, сообщили сайту VSE42.Ru в горадминистрации.

– Завершить монтаж комплекса в Парке Победы имени Г. К. Жукова планируется ориентировочно к 15 декабря, – сказали в мэрии.

Вероятно, дата может ещё измениться. Изначально открыть памятник хотели ещё в сентябре.

Мэрия добавила, что мемориальный комплекс устанавливается по инициативе кемеровской организации "Ветераны Пограничники" на внебюджетные средства самих пограничников, неравнодушных горожан и предприятий. Из бюджета средства не привлекались.

При первоначальном расчёте стоимость оценивалась примерно в 22 млн рублей, однако в процессе удалось сэкономить: итоговая сумма составит около 12 млн рублей.

Конфликт на острове Даманский произошёл в 1969 году между советскими и китайскими войсками, которые хотели контролировать остров на реке Уссури в 230 км южнее Хабаровска и 35 км западнее районного центра Лучегорска. Бои начались 2 марта, а прекратились только в сентябре.

Со стороны СССР погибли 58 человек, среди которых 11 кузбассовцев. Семеро участников, сообщалось в марте, живут в Кемерове. Китай свои потери засекретил.