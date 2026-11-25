Инцидент произошёл 21 ноября 2026 года на улице Ленина в Сургуте. При большом скоплении людей на свадебном торжестве молодой человек не менее двух раз выстрелил из охолощённого пистолета Макарова на улице. Позже он объяснил свой поступок сильными эмоциями из-за бракосочетания брата, пишет Ugra-news.ru.

Следствие предъявило мужчине обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ, предусматривающее ответственность за хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия.

Сургутский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил стрелка под домашний арест на 1 месяц 29 суток – до 22 января 2027 года включительно.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кемерове вынесли приговор по громкому делу о стрельбе около стриптиз-бара Dolls.