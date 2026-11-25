В среду, 25 ноября, около 9:00 на 207-м километре трассы Р-255 в Топкинском округе произошла шокирующая авария.

Предварительно установлено, что водитель Honda в нарушение правил выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Hyundai Solaris, который после удара отбросило под грузовой автомобиль DAF с полуприцепом.

– Водитель Hyundai Solaris погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель "Хонды" получил травмы, – сказали в областном МВД.

Момент аварии попал на видеорегистратор фуры.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Напомним, накануне в Прокопьевске разбились мужчина и женщина. Кроме того, на ближайшие дни прогнозируются крайне опасные погодные условия, водителей призывают отказаться от поездок на личных машинах.