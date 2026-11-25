Очередное заседание Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса прошло в преддверии восьмилетия со дня его образования. На этот раз оно состоялось совместно с Координационным советом по делам семьи, женщин, детей и проблемам социально-демографического развития Кемерова.

В заседании принял участие глава города Дмитрий Анисимов. Он поблагодарил команду Совета за работу, которая дает людям возможность почувствовать заботу, внимание и сострадание, и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству. В числе приглашенных были и партнеры Совета – генеральный директор холдинговой компании "Кузнецкий Альянс" Михаил Шкуропатский и коммерческий директор компании Андрей Желтухин.

Ключевыми темами заседания стали итоги реализации проекта "Сохраним жизнь", направленного на комплексную поддержку студенческих семей, и новые направления развития проекта "Госпитальная школа "УчимЗнаем – Кузбасс"", который с 2022 года охватил почти 9,5 тысячи детей, находящихся на длительном лечении.

За восемь лет своей работы Совет сумел объединить вокруг общей цели власть, бизнес, медицину, образование и общественные организации. Благодаря совместным усилиям и ресурсам команда создает проекты, которые затем получают продолжение уже с участием партнеров.

Перспективным направлением стала и экспертная работа. По поручению губернатора Кузбасса Ильи Середюка сформированы профильные экспертные группы. Уже есть предложения как регионального, так и федерального уровня – среди них поддержка молодых семей при аренде жилья, субсидирование услуг нянь и повышение доступности медицинской помощи.

Активно масштабируются и действующие инициативы. Спектакли проекта "Герои нашего времени" увидели более 18 тысяч зрителей в 11 городах Кузбасса. Кузбасский госпиталь для ветеранов войн получил 30 комплектов адаптивной одежды. А практику психологической поддержки матерей погибших защитников Отечества в рамках проекта "Тепло сердец" применяют уже в 13 территориях региона.

В числе приоритетных задач Совета – дальнейшее развитие экспертной деятельности, оценка эффективности социальных мер и распространение успешных практик.