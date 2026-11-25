В Кемерове перед судом предстанет 18-летний юноша. Следователи завершили расследование уголовного дела: парня обвиняют в публичных призывах к терроризму и участии в деятельности запрещённой организации.

Как сообщает Следком Кузбасса, молодой человек активно использовал интернет для пропаганды. Он подписался на каналы террористической направленности, а на своей странице выкладывал фото и видео с запрещённой символикой. Эти материалы были доступны всем желающим. Кроме того, в личной переписке со знакомыми парень проводил активную агитацию, навязывая им идеологию запрещённых группировок.

– Преступная деятельность молодого человека выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, утвердили обвинительное заключение и направили дело в суд. Теперь молодому человеку грозит реальное лишение свободы.