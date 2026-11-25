Первыми новый закон, по которому пассивные доходы войдут в основную налоговую базу НДФЛ, почувствуют рантье и владельцы крупных инвестиционных портфелей. Об этом NEWS.ru рассказал юрист Михаил Пирогов. Он пояснил, что речь идет о россиянах, которым деньги поступают не только за основную работу, но и из других источников.

– В контексте нового закона об НДФЛ под пассивными доходами понимаются такие средства, для получения которых гражданин не прикладывает трудовых усилий. К ним можно отнести проценты по банковским вкладам, дивиденды по акциям, купоны по облигациям, доходы от сдачи имущества в аренду и его продажи, – сказал Пирогов.

Изменения затронут тех россиян, которым деньги поступают не только за основную работу, но и из других источников. Например, помимо зарплаты человек имеет проценты по вкладу или дивиденды. Главное здесь – пассивные доходы будут складывать с основной налоговой базой, чтобы применять прогрессивную шкалу НДФЛ. Под действие закона попадут владельцы крупных инвестиционных портфелей, рантье и те, кто держит на депозитах очень большие суммы, объяснил Пирогов.