Непогода в текущую среду – лишь разминка: на Кузбасс надвигаются штормовой ветер, метели, мощные снегопады.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в четверг, 26 ноября, в Кемерове ночью будет –1,–3°C, днём 0,+2°C. Ожидаются мокрый снег и снег, гололедица. Скорость ветра 3-8 м/с.

В целом по региону ночью 0,-5°C, днём –2,+3°C. Ветер при порывах усилится до 13-14 м/с. Пройдут мокрые снегопады и снегопады, в отдельных районах – метели.

В пятницу погодное безумие наберёт обороты. В ночное время –1,–6°C, в дневное резко потеплеет до 0,+5°C. Ветер усилится до 15-20 м/с. Прогнозируются мокрый снег с дождём, местами гололедица, метель.

В субботу буйство продолжится. Порывы юго-западного ветра достигнут 15-20 м/с. Регион завалят обильные осадки в виде снега и мокрого снега. Будут лютовать метели. Температуры при этом составят –1,–6°C ночью и –3,+2°C днём.

ГИБДД также предупреждает об ухудшение погодных условий. Автомобилистов призывают вовремя чистить стёкла, на дорогах увеличить дистанцию, избегать резких манёвров, заранее тормозить перед зебрами. А ещё лучше – вообще отказаться от машины.

– По возможности откажитесь от поездок на личном автомобиле и пересядьте на общественный транспорт, – сказали в ГАИ.

К осторожности призывают и пешеходов.

Напомним, за минувшие сутки в Кемерове выпала половина месячной нормы осадков. Кузбасские дороги превратились в снежный ужас.