В Кемеровской области коммерческая организация получила гигантский штраф за попытку подкупа чиновника. Прокуратура региона провела проверку и выяснила, как бизнесмены пытались договориться с проверяющими.

По данным ведомства, владелец компании захотел спасти свою лицензию на пользование недрами. Чтобы ведомство не закрывало предприятие и продлило разрешение на работу, он предложил сотруднику департамента по недропользованию взятку в 40 миллионов рублей.

Чиновник согласился помочь.

– В июне текущего года, получив согласие чиновника, он передал ему часть суммы в размере 20 млн рублей, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Но сделка сорвалась, так как правоохранители раскрыли схему.

Суд наказал саму компанию штрафом в 100 миллионов рублей. Эту сумму фирма уже выплатила. При этом уголовное дело против тех, кто давал деньги, ещё расследуется – прокуратура держит его на особом контроле.