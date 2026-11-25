Ароматерапия в холодное время года может поднять настроение, поддержать организм и укрепить иммунитет, рассказал NEWS.ru Роман Опарин, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения. Среди подходящих вариантов он назвал масла эвкалипта, чайного дерева, лаванды, розмарина и мяты.

– Применяя методы ароматерапии в зимнее время, можно повысить настроение и укрепить здоровье. Также такой подход улучшает работу иммунной системы. В сезоноориентированной ароматерапии применяются эфирные масла эвкалипта, чайного дерева, лаванды, розмарина, мяты, имбиря, апельсина, лимона и сосны, – сказал Опарин.

Он пояснил, что эти масла обладают антисептическим и противовоспалительным действием.

Устроить такой сеанс можно и дома, без посторонней помощи, добавил специалист. Для этого понадобятся специальные устройства или аксессуары – например, аромалампа либо аромадиффузор.