Деньги, которые вы нашли, разрешается оставить себе, если со дня официального сообщения о находке прошло шесть месяцев, а хозяин так и не нашелся. Об этом NEWS.ru рассказал юрист Давид Адамс. Он уточнил, что до окончания этого срока всю найденную сумму нужно сберечь.

– Найденные на улице деньги остаются чужим имуществом, поэтому их можно забрать для сохранности и возврата владельцу. Если человек видел, как купюры выпали у прохожего, действия могут признать хищением. Одно лишь несообщение о находке само по себе еще не образует кражу. Если владелец известен, следует сразу уведомить его и вернуть деньги. Если его место пребывания неизвестно, нужно заявить о находке в полицию, – рассказал Адамс.

Он добавил, что до возвращения хозяину деньги можно хранить у себя или передать на хранение. Полгода, по истечении которых сумму разрешается оставить себе, считают с даты заявления о находке. Если за этот период так и не выяснится, кому ее вернуть, право собственности перейдет к нашедшему. Возвращая деньги, можно потребовать вознаграждение, отметил эксперт.