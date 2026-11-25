В беседе с VSE42.Ru Ирина Ряскина уточнила: в астрологии речь идет не о гарантированных событиях, а об общем фоне, который касается всех, но проявляется в разных сферах жизни.

При этом эксперт подчеркнула важность разделения астрономии и астрологии: с научной точки зрения движение планет и затмения не управляют решениями человека. Среди ключевых дат зимы она выделила несколько.

21 декабря – зимнее солнцестояние. Это точка перехода к новому годовому циклу, время подведения итогов и определения приоритетов.

10 января – разворот Марса в ретроградное движение в Деве. Общая тема периода до 1 апреля – пересмотр режима, рабочих процессов и способа расходовать силы. Если продолжать жить на прежней скорости, быстрее проявятся усталость и раздражение.

6 февраля – кольцеобразное солнечное затмение в Водолее. Оно усиливает тему сообществ, технологий, коллективных целей и вопроса: с кем мы идем дальше.

20 февраля – полутеневое лунное затмение на оси Дева-Рыбы. Оно символически поднимает баланс между контролем и доверием, обязанностями и восстановлением, практичностью и эмоциональной чувствительностью.

Напомним, ранее астролог также рассказывала, какие даты декабря и января стоит отметить как поворотные.