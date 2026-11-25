В социальных сетях развернулось обсуждение бытовых условий в Прокопьевском музыкальном колледже. Поводом стало обращение жительницы Кузбасса, которая пожаловалась на дополнительные расходы учащихся и запрет разогревать принесённую из дома еду. Сложившуюся ситуацию женщина назвала позором для образовательного учреждения.

По её утверждению, даже отличники получают стипендию всего в 1000 рублей в месяц. При этом половину этой суммы, как следует из публикации, студенты ежемесячно отдают на так называемые добровольные взносы.

Автор обращения также рассказала, что за кипяток в колледже просят 10 рублей, а питание в столовой обходится дорого. Сэкономить за счёт домашних обедов, по её словам, затруднительно: учащимся категорически запрещают пользоваться микроволновой печью, чтобы разогреть свою еду.

Пост быстро привлёк внимание пользователей и вызвал оживлённую полемику. Одни комментаторы возмутились порядками в столовой, другие сосредоточились на размере стипендий.

– Господи, а микроволновку что, не дают? Даже в магазинах стоят везде, бери да грей, – пишет один из пользователей.

Плату за кипяток и отсутствие привычных бытовых удобств некоторые пользователи охарактеризовали как "бизнес на студентах".

Впрочем, нашлись и те, кто привёл доводы в защиту администрации. Они предположили, что столовую может обслуживать самостоятельный предприниматель или компания, арендующая помещение у колледжа. По мнению этих комментаторов, в таком случае учебное заведение не вправе устанавливать для частного бизнеса цены или обязывать его предоставлять бесплатную микроволновую печь.

– За какую еще электроэнергию платить, если мы и так сдаем по 500 рублей каждый месяц? – недоумевают читатели.

Они считают, что при таких сборах администрация могла бы либо договориться с организацией, отвечающей за питание, либо приобрести отдельную микроволновку, которой учащиеся пользовались бы без ограничений.

Довод о расходах на электричество тоже вызвал вопросы. Читатели поинтересовались, почему студенты должны дополнительно оплачивать электроэнергию, если, как утверждается в обращении, уже сдают деньги каждый месяц.

От бытовых вопросов дискуссия перешла к стипендиям. Пользователи отметили, что сопоставимые суммы учащиеся получали ещё два десятилетия назад. Сейчас же, по оценкам комментаторов, такой выплаты недостаточно даже для оплаты недельных поездок на общественном транспорте, не говоря о полноценном питании.

Другие участники обсуждения возразили: стипендию, по их мнению, не стоит рассматривать как источник средств на жизнь. Они назвали её лишь дополнительной поддержкой и заявили, что обеспечивать студентов должны родители, не рассчитывая на существенные выплаты от колледжа, пишет PROKUZBASS.RU.