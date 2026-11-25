Бассейн "Кировец" на улице Ушакова в Кировском районе Кемерова распахнёт двери уже 1 декабря, сообщает в среду горадминистрация. Финальный этап ремонта закончился.
– В ходе капитального ремонта в здании 1970 года постройки полностью заменили кровлю и модернизировали водоотведение: вместо внутреннего водостока смонтирована система с внешним водосбросом, – сказали в мэрии.
В здании также отремонтировали основное помещение с чашей, входную группу и лестничные пролёты.
Последним штрихом перед запуском стал монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения об эвакуации
В будущем уже запланирован капитальный ремонт спортивного зала.