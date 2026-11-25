В селе Кулунда на Алтае в непрерывном режиме продолжают разбирать завалы пятиэтажного дома, где после взрыва газа начались пожар и обрушение.

– Всего на месте происшествия от взаимодействующих служб задействовано: 191 человек, 50 единиц техники, из них от МЧС 94 человека, 18 единиц техники, – сообщает МЧС Алтайского края.

Есть вероятность, что под завалами могут находиться два человека, пишут sibnovosti.ru.

К ликвидации последствий привлекли пожарно-спасательные подразделения, оперативную и аэромобильную группировки Главного управления МЧС, а также специалистов Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда.

Для жильцов пострадавшего дома организовали пункт временного размещения, рассчитанный на 150 человек. Сейчас там находятся трое. Специалисты уточняют, сколько жителей нуждаются в эвакуации.

Кроме того, на базе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю начал работу постоянно действующий оперативный штаб. На заседании с участием руководителей всех задействованных служб уточнили обстановку и дальнейший план действий.

Напомним, взрыв газа в пятиэтажном доме в Кулунде прогремел накануне утром. По данным канала BAZA, в результате ЧП пострадали 14 человек, ещё один мужчина погиб.