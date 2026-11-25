По информации "Защиты населения и территории города Новокузнецка", 24 ноября в Орджоникидзевском районе поступил нестандартный сигнал от ЕДДС: требовалось снять с дерева кошку. Поисково-спасательная группа оперативно выехала на место и, применив альпинистское снаряжение, сняла животное с высоты. Пушистая беглянка вернулась к хозяйке целой и невредимой.

Как отметили в ведомстве, этот вызов стал частью насыщенной недели спасателей: помимо реальной помощи людям и животным, они продолжали обучение.

19 ноября ноября сотрудники службы отработали сценарии по водной и газоспасательной подготовке, а в тот же день, когда спасли кошку, вернулись к учебе – на этот раз по оказанию первой помощи.