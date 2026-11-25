В Красноярском крае ввели ограничение движения пассажирского транспорта в Дзержинско‑Тасеевском, Курагинском и Боготольском муниципальных округах. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог региона.

В Дзержинско-Тасеевском округе ограничения затронули более десяти участков. Среди них дороги Канск – Тасеево – Устье, Тасеево – Верхний Канарай, Ялай – Предивинск, а также подъезды к населённым пунктам Весёлое, Троицк, Бакчет, Мурма, Бартанас, Данилки и Струково.

В Курагинском округе движение пассажирского транспорта ограничили по всем автомобильным дорогам.

Меры приняли из-за неблагоприятных погодных условий и гололёда, чтобы снизить риск ДТП. Водителей и перевозчиков просят учитывать сложную дорожную обстановку, а жителей – заранее планировать поездки и выбирать альтернативные маршруты.

Как уточняют sibnovosti.ru, накануне ограничения для автобусов уже ввели в восьми районах края.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что Кузбасс резко завалило снегом – на дорогах творится кошмар.