Днём в среду, 25 ноября, дорога на Шерегеш превратилась в снежный ужас. ГИБДД Кузбасса только что показала, как выглядит 12-й километр автодороги Таштагол – Шерегеш.

Асфальт засыпан толстым слоем снега, видимость ограничена из-за осадков: встречные автомобили появляются впереди словно из ниоткуда.

– При управлении транспортом следует двигаться со скоростью, которая обеспечивает контроль над управлением с учётом погодных и дорожных условий, – сказали в ГАИ.

Напомним, в Кемерове за минувшие сутки выпала половина месячной нормы осадков, дорожные службы перешли в усиленный режим работы. Снег завалил весь Кузбасс, и осадки не утихнут несколько дней. Автомобилистам нужно готовиться к худшему.