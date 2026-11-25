Судя по кадрам, сложная ситуация наблюдается сразу в нескольких территориях. В Мысках на улице Новой водителей просят заранее сбавлять скорость перед перекрестками, пешеходными переходами и светофорами. В Чебулинском округе на 433-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" и на 239-м километре трассы "Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк" также призывают быть предельно внимательными.

Опасная обстановка отмечается и в других местах: в Киселевске на улице Латугиной, в Прокопьевском округе на 141-м километре дороги "Кемерово – Новокузнецк" и в Междуреченске на 54-м километре трассы "Новокузнецк – Мыски – Междуреченск". Везде водителей просят соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, снижать скорость и сокращать количество маневров.