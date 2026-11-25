Госавтоинспекция Кузбасса опубликовала видеоролики с участков дорог, где из-за резкого ухудшения погоды сложилась опасная обстановка.
Госавтоинспекция Кузбасса поделилась кадрами с дорог, где из-за погоды сложилась опасная обстановка. Напомним, вчера в регионе прошел дождь, а ночью и сегодня утром Кузбасс резко завалило снегом. Из-за этого на дорогах стало скользко и опасно – видеоролики с наиболее сложных участков опубликовало ведомство.
Судя по кадрам, сложная ситуация наблюдается сразу в нескольких территориях. В Мысках на улице Новой водителей просят заранее сбавлять скорость перед перекрестками, пешеходными переходами и светофорами. В Чебулинском округе на 433-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" и на 239-м километре трассы "Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк" также призывают быть предельно внимательными.
Опасная обстановка отмечается и в других местах: в Киселевске на улице Латугиной, в Прокопьевском округе на 141-м километре дороги "Кемерово – Новокузнецк" и в Междуреченске на 54-м километре трассы "Новокузнецк – Мыски – Междуреченск". Везде водителей просят соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, снижать скорость и сокращать количество маневров.
Госавтоинспекция Кузбасса напоминает: при ухудшении погодных условий необходимо снизить скорость движения, увеличить дистанцию, отказаться от резких маневров, особенно обгонов, и быть предельно внимательными и осторожными.
Напомним, ранее мы также писали о том, что трасса на Шерегеш превратилась в снежный ужас.
Кроме того, также стало известно, что в Кемерове за сутки выпала половина месячной нормы осадков.