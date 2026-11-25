В Кузбассе набирает обороты "день жестянщика". В Новокузнецке встал целый мост.
В среду, 25 ноября, в южной столице Кузбасса произошло серьёзное ДТП на Кузнецком мосту, сообщают очевидцы в соцсетях.
– ДТП на Кузнецком мосту. Трамваи стоят. Пробка от Советской площади до Кирова, – пишет "Бардокин.Live".
Судя по кадрам, столкнулись три легковушки, одна из них полностью перегородила движение в одном из направлений. Также запечатлена гигантская пробка.
На место прибыли медики и стражи порядка.
Напомним, кузбасские улицы утром в среду превратились в сущий ад из-за внезапно усилившихся снегопадов.
Фото: тг / Новокузнецк моими глазами
Видео: тг / Автохак Новокузнецк