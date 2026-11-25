В Кемерове уже спланировали второй этап масштабного ремонта любимого у детворы места – из бюджета на это выделили огромные деньги.
Кемеровская мэрия успешно провела аукцион за право доделать ремонт парка "Антошка". Заплатят победителю торгов почти 100 млн рублей, сказано на сайте госзакупок.
Выполнить работу компания должна до конца лета.
– Подрядчик обязуется выполнить работы с 01.05.2027 до 31.08.2027, в соответствии с графиком выполнения работ, – сказано в договоре.
В списке задач:
- устройство освещения;
- устройство дорожного покрытия под детскую и спортивную площадки, главные пешеходные дорожки и велодорожки;
- обустройство и обстановка парка;
- озеленение;
- установка малых архитектурных форм.
Причём на последние хотят потратить более 40 млн рублей – это почти половина от всей стоимости второго этапа реконструкции.
Напомним, пока что завершается первый этап реконструкции за 130 млн рублей. В парке готовы подземные инженерные сети и ливнёвка, нижние слои основания под дорожки и бордюры, установлены опоры освещения. Основной объём работ надеялись закончить до больших холодов.