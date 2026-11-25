Фигуристка Камила Валиева с высокой вероятностью пропустит чемпионат России-2027, который состоится с 17 по 20 декабря в Челябинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

– Участие Камилы Валиевой в чемпионате России на данный момент не предполагается. Фигуристка еще не приступила к полноценным тренировкам, – рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Валиева начала восстанавливать форму на арене "Хрустальный". Также спортсменка объявила об уходе из группы Светланы Соколовской и возвращении в штаб Этери Тутберидзе. В сентябре 2026 года фигуристка выступила на контрольных прокатах в Москве, однако после этого на официальные соревнования не выходила.

Кроме того, в начале сезона Международный союз конькобежцев отозвал у Валиевой нейтральный статус. Это означает, что она не сможет выступать на международных турнирах. Ранее спортсменка также пропустила казанский этап Гран-при России из-за болезни.

Как уточняет Inkazan.ru, чемпионат России считается главным национальным турниром сезона. На нём разыгрывают медали в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. По итогам соревнований формируется состав национальной сборной.