Во вторник, 24 ноября, в Прокопьевске разбились насмерть мужчина и женщина, сообщают в ГИБДД Кузбасса.

По предварительным данным, 47-летний водитель Toyota Corona Premio на улице Черняховского не справился с управлением, вылетел с дороги, автомобиль опрокинулся. Мужчина и пассажирка погибли до приезда скорой помощи.

За минувшие сутки дороги Кузбасса превратились в настоящий кошмар из-за снега: местами выпала половина месячной нормы. ГАИ призывает кузбассовцев к осторожности.

Напомним, накануне сообщалось о двух жутких авариях в Прокопьевске и округе. В одном случае перевернулся бензовоз, топливо хлынуло на землю, водитель пострадал. Во втором случае перевернулась иномарка, водитель погиб.