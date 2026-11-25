Зимой на улицах Новосибирска можно заметить свиристелей, которые лежат на снегу и не могут взлететь. Многие считают, что пернатые объелись забродивших ягод и опьянели. Однако причина такого состояния может быть гораздо серьёзнее.

Ветеринар-орнитолог клиники "Интерра" Мария Боровская объяснила в разговоре с Om1 Новосибирск, что так называемые "пьяные птицы" – распространённый миф. На самом деле подобные симптомы нередко появляются после столкновения с окнами и зданиями. От сильного удара пернатые получают черепно-мозговые травмы, а иногда и повреждения кожи, которые можно ошибочно принять за следы нападения кошки.

Даже если после того, как птицу отнесли в тепло, она начинает двигаться и выглядит лучше, это ещё не означает, что опасность миновала. Внешнее улучшение может быть обманчивым, предупредила эксперт.

По словам орнитолога, учёные изучали влияние забродивших ягод на организм птиц и проверяли содержание алкоголя в их крови. Выяснилось, что спиртное оказывает минимальное воздействие и быстро выводится благодаря особенностям обмена веществ.

– Максимум, на что алкоголь может повлиять, – это точность координации. Именно из-за этого птицы могут врезаться в окна и получать травмы, – отметила ветеринар.

Кроме того, алкоголь в забродивших плодах содержится в небольшом количестве, а пища проходит через пищеварительную систему птиц примерно за 30–40 минут.

– То есть ягода, попавшая в организм птицы, уже вскоре оказывается на земле в виде помёта. В этих особенностях обмена веществ и кроется причина, по которой птица не может опьянеть от съеденных ягод так, как это иногда представляют люди. Даже забродившие ягоды содержат сравнительно мало алкоголя. Если проводить аналогию, это скорее пиво с очень низким содержанием спирта, – уточнила специалист.

Если прохожий обнаружил птицу, которая не может взлететь или нормально передвигаться, недостаточно просто перенести её в тёплое место. Пернатую необходимо передать специалистам в центр реабилитации.

– А главная и банальная помощь – это наклейки на окна или просто грязные окна, чтобы птицы видели своего призрачного врага, – заключила Мария Боровская.

Напомним, ранее кузбассовцам рассказали, когда на улице появятся пьяные свиристели.