Правительство Кузбасса утвердило отчёт об исполнении областного бюджета за первые девять месяцев 2026 года. Согласно документу, опубликованному в электронном бюллетене региона, доходы бюджета составили 143,9 миллиарда рублей, а расходы – 167,9 миллиарда.

Таким образом, дефицит региональной казны достиг 23 996 496 300 рублей, или почти 24 миллиардов. Это на 1,7 миллиарда больше, чем ранее сообщал региональный Минфин. На 1 ноября ведомство называло цифру в 22,3 миллиарда рублей.

Рост дефицита говорит о том, что расходы региона продолжают значительно превышать доходы. Для покрытия разрыва власти вынуждены привлекать дополнительные заимствования, что увеличивает госдолг Кузбасса.

Это не первый сигнал о финансовых проблемах региона. Напомним, в начале ноября власти Кемерова уже были вынуждены объявить тендеры на кредиты на 500 млн рублей, чтобы закрыть дыру в городском бюджете.