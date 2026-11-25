Даже одинаковые поступления – скажем, по 30 тыс. рублей – с точки зрения налогов могут оцениваться по-разному. Когда родственник просто помогает оплачивать повседневные нужды и ничего не получает взамен, платить НДФЛ не требуется. Но если деньги приходят за сдачу квартиры или выполненные услуги, обычно речь уже идет о налогооблагаемом доходе. Такую разницу в беседе с изданием "Газета.Ru" объяснил Александр Высоких, бизнес-аналитик и преподаватель Колледжа мировой экономики и передовых технологий.

Поводом для его комментария стала инициатива, согласно которой Банк России будет направлять в ФНС информацию об операциях, похожих на регулярное получение дохода от других граждан. При этом отправка таких сведений еще не ведет автоматически к налогу, штрафу или блокировке счета, подчеркнул эксперт.

– Возврат основной суммы займа, перевод между собственными счетами и компенсация своей доли в общих расходах также не создают нового дохода. Например, если один человек оплатил жилье для совместной поездки, а остальные перевели ему свои доли, объяснить поступления помогут чеки, бронирование и переписка. Для возврата займа стоит сохранить договор или расписку и подтверждение первоначальной передачи денег, – пояснил Высоких.

Он добавил, что для платежей за услуги полезны договоры и чеки самозанятого, если используется этот налоговый режим. Смотреть нужно не только на размер и регулярность переводов, но и на то, зачем и при каких обстоятельствах их отправляли, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Эксперт добавил, что при вопросах со стороны налоговой человек вправе дать объяснения и предоставить подтверждающие документы. Если же налог начислят по ошибке, оспорить такое решение можно в вышестоящем налоговом органе, подытожил Высоких.