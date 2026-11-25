В Яйском муниципальном округе ищут подрядчика, который будет чистить дороги от снега ближайшие два года. На эти цели из бюджета готовы потратить более 13 миллионов рублей. Соответствующий аукцион уже появился на сайте "Госзакупки".

Работы охватят все поселения округа и продлятся до 1 декабря 2027 года. Условия для подрядчика прописаны очень жёстко: чистить дороги нужно не после того, как снегопад закончится, а прямо во время него. Как только высота свежего снега на асфальте достигнет 5 сантиметров, технику должны вывести на улицы.

Деньги подрядчику заплатят только после приёмки работ – аванса не будет. Если же снег уберут плохо или не вывезут вовремя, компании грозят штрафы и пени. А за систематические нарушения администрация округа и вовсе расторгнет контракт.

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