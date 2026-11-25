Специалисты сервиса OneTwoTrip в беседе с изданием "Газета.Ru" назвали пять безвизовых направлений для россиян на Новый год 2027. Для поездки в эти страны понадобится только загранпаспорт.

• Таиланд (до 60 дней без визы). В январе здесь заканчиваются ливни, а Андаманское море прогревается до +29°C. Из Москвы и регионов летают прямые рейсы. Помимо Пхукета, можно выбрать острова Пхи-Пхи для вечеринок, Симиланские острова для плавания с черепахами или уединенный Яо-Ной.

• Китай, Харбин (до 30 дней). Главная точка притяжения – Международный фестиваль льда и снега с подсвеченными ледовыми дворцами. Согреться после прогулок можно в местных ресторанах с лапшой и пельменями.

• Босния (до 30 дней). Бюджетное направление с атмосферой старой Европы. В зимнем Сараеве туристов ждут узкие улочки, кофе в турке и балканские мясные блюда. Для активного отдыха подойдет бывший олимпийский горнолыжный курорт Яхорина, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

• Аргентина (до 90 дней). В январе в стране разгар жаркого лета. Праздник можно встретить в Буэнос-Айресе, наблюдая за уличным танго в районе Ла-Бока. После этого стоит отправиться к водопадам Игуасу или ледникам Патагонии.

• Грузия (до 1 года). Вариант с коротким перелетом и мягкой зимой. В Тбилиси комфортно гулять среди старинной архитектуры и пробовать хинкали с хачапури. В двух часах езды от столицы расположен горнолыжный курорт Гудаури.