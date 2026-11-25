В Реже Свердловской области 26-летнего тренера обвинили в том, что он самоудовлетворялся на глазах у двух девочек 7 и 10 лет.

Первый эпизод произошёл 8 сентября. После уроков две подруги отправились в лесопарк строить шалаш. Когда девочки начали устанавливать палки, они заметили мужчину в чёрном спортивном костюме.

По словам 10-летней школьницы, незнакомец стоял неподалёку и наблюдал за ними.

– Его штаны были приспущены. Он нам ничего не говорил, звуков не издавал, стоял молча. И мы <…> ничего ему не говорили, – сказала старшая из девочек во время показаний, которые есть в распоряжении "КП-Екатеринбург".

Вторая девочка утверждает, что мужчина просил предупреждать его, если кто-нибудь будет проходить мимо, "чтобы он успел надеть штаны". Также школьница заявила, что он несколько раз повторял свои действия и спрашивал, нужно ли ему продолжать.

На следующий день одна из девочек снова увидела его в том же парке. По её словам, мужчина опять занимался тем же неподалёку. Его спугнула пожилая женщина, которая шла навстречу. До этого школьница успела сфотографировать незнакомца и переслать снимок отцу.

12 сентября мужчину задержали. С тех пор он находится в СИЗО-4 Ирбита.

Сам фитнес-тренер не отрицает, что два дня подряд приходил в этот лесопарк. В тот период он подрабатывал раздачей предвыборных листовок. Однако свою вину отрицает: по его версии, он отходил в чащу леса справить нужду, а девочки случайно его заметили. Мужчина настаивает, что не демонстрировал детям интимные части тела и не совершал действий сексуального характера.

В СИЗО состояние здоровья пауэрлифтера резко ухудшилось. По словам его девушки, спортсмен похудел с 80 до 50 килограммов. Несмотря на заключение, пара планирует пожениться.

В ближайшее время мужчину должны направить на психиатрическую экспертизу. Если его признают вменяемым, то по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении двух или более несовершеннолетних, ему будет грозить пожизненное лишение свободы.

Режевской городской суд продлил срок содержания тренера под стражей до 12 января включительно. Его адвокат подал апелляционную жалобу, но 24 ноября Свердловский областной суд отклонил ее.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как в Кузбассе педофил притворялся девочкой и делал с детьми ужасное.