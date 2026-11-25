Президент РФ поручил утвердить программу строительства центров обработки данных в угольных регионах страны – в Кузбассе и Якутии. Документ опубликован на сайте Кремля.

– Утвердить до конца 2026 года программу строительства центров обработки данных в субъектах РФ, в которых развита добыча угля, прежде всего в Кемеровской области и Республике Саха (Якутия), и обеспечить реализацию этой программы, – говорится в поручении.

В октябре кузбасские власти представили концепцию создания в регионе центров обработки данных в отработанных угольных разрезах. По мнению инициаторов, благодаря размещению глубоко под землёй центры будут надёжно защищены. Также это позволит рекультивировать землю.

Напомним, в начале октября беспилотники атаковали сразу три дата-центра "Яндекса". В Сасово и Владимире работа площадок была полностью остановлена, в Калуге часть инфраструктуры вышла из строя. После этого в России предложили создать дата-центры "судного дня". Идею поддержал в том числе губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Позже профильные специалисты рассказали о жутких подводных камнях такой инициативы.