В Ленинске-Кузнецком 47-летняя местная жительница предстанет перед судом за продажу сильнодействующего лекарства. Полицейские нашли её объявление в одном из мессенджеров, где она предлагала купить препарат.

По данным полиции, таблетки ей выписывали по рецепту для лечения. Когда лекарство больше не требовалось, женщина решила не выбрасывать остатки, а продать их. Она разместила объявление в интернете и довольно быстро нашла покупательницу.

– Дознавателем установлено, что фигурантка продала препарат неизвестной женщине за 4 000 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Теперь женщине грозит до 3 лет лишения свободы. Уголовное дело уже передано в суд.