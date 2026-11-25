Первым делом эксперт предложила заказать выписку из индивидуального лицевого счета: это можно сделать через "Госуслуги", Социальный фонд или МФЦ. По словам Ивановой, нужно сверить общий стаж, количество пенсионных баллов и данные за все годы работы, уделив особое внимание периодам до 2002 года. Чтобы получить страховую пенсию по старости, в общем случае требуется минимум 15 лет стажа и 30 баллов, пишет "Газета.Ru".

В качестве примера собеседница СМИ рассказала о женщине, у которой выписка показывала лишь 14 лет стажа и 28 баллов. Оказалось, что в сведениях отсутствуют полтора года ухода за вторым ребенком. Если подтвердить этот период, получится уже 15 лет и шесть месяцев стажа и 33,4 балла. При стоимости балла в 2026 году прибавка в 5,4 балла – это примерно 847 рублей к расчетной выплате каждый месяц.

– Если пропущен период работы, могут пригодиться трудовая книжка, договоры, приказы о приеме и увольнении или справки о заработке. Когда предприятие закрылось, документы стоит искать у правопреемника либо в государственном или муниципальном архиве. Запрос можно направить дистанционно, – сказала Иванова.

Если ошибок в данных нет, а стажа или баллов все равно недостаточно, оставшееся до пенсии время можно использовать, чтобы заработать их при официальном трудоустройстве, добавила Иванова. Некоторые категории, включая самозанятых, могут платить добровольные страховые взносы. Прежде чем это делать, стоит разобраться, позволят ли такие платежи получить право на пенсию или лишь немного повысят ее сумму.