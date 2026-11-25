Защитник "Зенита" Игорь Дивеев прокомментировал публичные претензии Данила Кругового к Максиму Глушенкову, приоткрыл завесу над событиями в раздевалке команды и поделился историей о несостоявшемся переходе в лондонский "Арсенал". Футболист стал гостем студии Радио "Комсомольская правда" в Петербурге.

Одной из главных тем беседы стала ситуация вокруг Глушенкова, который не попал в заявку сборной России на ноябрьские матчи. После этого в публичном пространстве появились разные версии произошедшего, а комментарии Кругового вызвали новую волну обсуждений.

Дивеев признался, что знает, что именно случилось в раздевалке, но раскрывать подробности не собирается.

– Я не буду говорить, как это было. Я знаю, но всё, что остаётся в раздевалке, там и остаётся. Пусть решает тренерский штаб с игроком. У тренера есть своё решение, и он должен его защитить, – заявил защитник.

При этом публичные высказывания Кругового он назвал неправильными.

Футболист также сравнил требования Сергея Семака и Валерия Карпина:

– У каждого тренера свои требования, видение футбола, правила вне футбола. Я в ЦСКА за шесть лет работал с пятью-шестью тренерами, в сборной со многими поработал. Сергей Богданович в моей версии реальности более спокойный, чем Карпин, но, когда плохие игры, он может и высказаться, и рукой по столу ударить – это нормально.

Ещё одной неожиданной темой разговора стал несостоявшийся переход в лондонский "Арсенал". По словам защитника, в 2018 году, когда ему было 19 лет, такой вариант действительно обсуждался. Правда, речь шла о молодёжной команде английского клуба.

– Надо мной все смеялись в команде: "Какой "Арсенал"? Ты в Уфе ещё не играешь, а уже в "Арсенал" поехал". Но это была молодёжная команда. Прикольно было бы, конечно, набираться опыта, – вспомнил Дивеев.

Кроме того, защитник поделился, что советовал Алексею Батракову переезжать за границу, если будет предложение. Дивеев убеждён: если у футболиста есть желание и возможность попробовать себя за границей, отказываться от такого шанса не стоит.

Затронули и атмосферу в раздевалке "Зенита". Основным языком общения там остаётся русский. Бразильцы Нино и Густаво Мантуан уже могут поддержать разговор, причём Нино не только освоил футбольную лексику, но и иногда переводит тактические установки для защитников с русского на испанский.

Сам Дивеев признался, что тоже задумывался об изучении испанского, но пока решил сосредоточиться на английском. Об этом пишет "КП-Петербург".

В ходе беседы футболист также опроверг разговоры о своей постоянной подверженности травмам. Он напомнил, что за шесть лет в ЦСКА провёл более 200 официальных матчей и пропустил лишь шесть месяцев из-за серьёзного повреждения. Кроме того, Дивеев поделился эмоциями от первого гола за "Зенит" в ворота бывшей команды и объяснил, почему заранее решил не праздновать его.