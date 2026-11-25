За минувшие сутки в Кемерове прошли крайне обильные осадки – значительно больше обычного.

– В Кемерове выпала половина месячной нормы осадков. На всей территории области установился снежный покров, – рассказали сайту VSE42.Ru в Кемеровском гидрометцентре.

Осадки будут наблюдаться в регионе в течение нескольких дней, так что это лишь начало. А с пятницы прогнозируется похолодание – надвигается зима.

В плане аварийности в Кемерове в среду пока относительно спокойно. В городской ГИБДД нам рассказали, что заторов нет. Однако за утро произошло четыре ДТП, пострадал 25-летний горожанин.

Напомним, дорожные службы перешли на усиленный режим работы из-за обильных снегопадов.