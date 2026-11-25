В Мариинске 36-летний житель города предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Вечером 13 февраля 2026 года мужчина, уже лишённый водительских прав, сел за руль отцовского TOYOTA SUCCEED, чтобы съездить за своей девушкой.

Менее чем через полчаса после начала поездки его остановили сотрудники ГИБДД. На требование предъявить права мужчина честно признался, что они находятся на хранении в отделе Госавтоинспекции, так как он был лишён их в августе 2025 года за отказ от освидетельствования. Тогда ему назначили штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на полтора года.

– И на этот раз инспектор ДПС заметил в состоянии водителя явные признаки опьянения, – отметили в Мариинском городском суде.

Водитель не стал спорить и прошёл проверку на алкотестере, которая подтвердила наличие алкоголя. Не согласившись с результатом, он поехал на медицинское освидетельствование, где опьянение было установлено повторно.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. В суде он полностью признал вину, пояснив, что взял машину отца, который не знал о лишении сына прав. Суд назначил мариинцу наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортом на 1,5 года. Также с него взыскали процессуальные издержки на оплату адвоката – около 13 тысяч рублей. Сам автомобиль вернули отцу.