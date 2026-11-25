Эксперты hh.ru выяснили, что для жителей Кемеровской области при выборе работы важнее всего. Согласно опросу, 88% соискателей ставят на первое место уровень зарплаты. Однако сразу за ним идёт не известность фирмы, а личностные качества начальника – этот критерий важен для 79% опрошенных. Стабильность компании замыкает тройку главных приоритетов с результатом 67%.

Аналитики hh.ru отмечают, что для жителей Кузбасса репутация и громкое имя работодателя практически не имеют значения. Только 5% включили репутацию в число главных критериев, а известность бренда не отметил никто. Вместо этого соискатели ценят возможности для обучения (51%), понятные обязанности и гибкий график (47%), а также перспективы карьерного роста и соцпакет (по 30%).

Исследование также показало, что запрос на хорошего начальника не зависит от возраста. Среди молодёжи 18–24 лет личность руководителя важна для 77%, а среди кандидатов старше 55 лет – для 70%. При этом у разных профессий свои приоритеты: для логистов важнее всего стабильность (76%), а для творческих специальностей – интересные задачи (52%) и гибкий график (49%).

Опрос проводился с 25 августа по 2 сентября 2026 года среди 5748 российских соискателей, включая жителей Кузбасса.